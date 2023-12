Alarm in Dieburger Industriegebiet - Mitarbeiter verletzt

In einer Firma im Industriegebiet in Dieburg hat es gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Ein Mitarbeiter wurde schwer verletzt.

Gegen 21.30 Uhr am Freitagabend wurde ein Brand auf einem Werksgelände im Dieburger Industriegebiet gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an - konnte das Feuer aber schnell unter Kontrolle bekommen und löschen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Feuer bei Reinigungsarbeiten

Ein 26 Jahre alter Mitarbeiter erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Mitarbeiter konnten die Produktionsräume unverletzt verlassen.

Laut Polizei hatte sich bei Reinigungsarbeiten in der Firma eine brennbare Flüssigkeit entzündet und den Brand ausgelöst. Die genaue Brandursache muss aber noch ermittelt werden. Unbekannt ist auch noch die Schadenshöhe. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht.