Flucht vor Polizei-Kontrolle in Korbach

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Korbach (Waldeck-Frankenberg) hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Veröffentlicht am 05.08.24 um 14:17 Uhr

Wie die Polizei am Montag berichtete, stürzte der 18-Jährige bei dem Vorfall in der Nacht zum Samstag. Er kam in eine Klinik. Das Motorrad war nicht zugelassen und nicht versichert, der Fahrer hat keine Fahrerlaubnis.