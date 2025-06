Flughafenbus kollidiert mit Flugzeug am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen ist am Dienstag ein Bus mit der Tragfläche eines Flugzeugs kollidiert.

Dabei wurde ein Loch in die Decke des Fahrzeugs gerissen, wie eine Sprecherin der Betreibergesellschaft Fraport am Mittwoch sagte. Verletzt worden sei niemand. Die Passagiere der betroffenen Boeing 737 stiegen demnach in den Bus, der sie zum Terminal bringen sollte, dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zu der Kollision mit der Spitze der Tragfläche. Die etwa 90 Passagiere mussten in einen Ersatzbus umsteigen.