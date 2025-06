Sonderflug aus Jordanien am Frankfurter Flughafen erwartet

Mit Charterflügen aus dem benachbarten Jordanien will die Bundesregierung die in Israel festsitzenden Deutschen zurückholen.

Veröffentlicht am 18.06.25 um 15:43 Uhr

Eine erste Maschine mit knapp 200 Plätzen soll am Mittwochabend in Frankfurt landen. Es handele sich um "kommerzielle Sonderflüge" für 300 Euro pro Passagier, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Die Sonderflüge sollen fortgesetzt werden, "wenn die Lage es weiter zulässt und der Bedarf da ist". Derzeit sind über 4.000 Deutsche in der Krisenvorsorgeliste Elefand mit Aufenthaltsland Israel registriert.