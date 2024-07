Unverständnis und Unmut bei Fluggästen in Frankfurt: Umweltaktivisten der "Letzten Generation" haben am frühen Donnerstagmorgen den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen lahmgelegt. "Uns platzt die Hutschnur", sagten Reisende im Terminal. Am Morgen hatten sich mehrere Personen an verschiedenen Startbahnen festgeklebt. Der Flugbetrieb für rund zweieinalb Stunden eingestellt werden, rund 140 Flüge wurden gestrichen.

Durch ein Loch im Zaum hatten sich die Aktivisten Zugang zum Airport verschafft. Es wurde entsprechendes Werkzeug sichergestellt. Polizei und Bundespolizei konnten einige die Demonstranten vom Boden entfernen‘. Die Aktion war Teil der europaweiten Kampagne "Oil Kills".