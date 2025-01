Flur-Brand durch Feuerwerkskörper in Wanfried

Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Wanfried (Werra-Meißner) ist in der Neuhjahrsnacht ein Brand entstanden.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte eine Bewohnerin abgebrannte Feuerwerkskörper dort abgestellt. Vermutlich waren diese noch nicht ganz erloschen, so dass in der Nähe abgelegte Kleidung in Brand geriet, so die Beamten. Dadurch fing auch die Wand im Flur Feuer. Ein 57 Jahre alter Bewohner wurde beim Löschen durch Rauchgas leicht verletzt.