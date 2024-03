Ein 59-Jähriger ist in einer Gaststätte im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach erschossen worden. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann könnte auch für andere gefährlich sein.

Videobeitrag Video Tödliche Schüsse in Frankfurt - Fahndung nach Täter Video Bild © Saskia Klingelschmitt (hr) Ende des Videobeitrags

Nach der Tat in der Nacht zum Dienstag im Frankfurter Norden sucht die Polizei nach einem flüchtigen Mann. Er steht im dringenden Verdacht, gegen Mitternacht in einer Gaststätte in der Deuil-La-Barre-Straße einen 59 Jahre alten Mann erschossen zu haben. Bei dem Verdächtigen handelt es sich den Ermittlern zufolge um den 40 Jahre alten Hans-Jürgen Bettler. Nach Aussagen von Anwohnern wohnt er in Nieder-Eschbach.

Die Polizei warnte, nicht an den Gesuchten heranzutreten. Der Mann könne bewaffnet sein. Die Beamten führten am Mittag Befragungen durch. Es gab bis zum späten Mittag keine Anhaltspunkte, wo sich der Mann aufhält.

Die Polizei fahndet mit diesem Foto nach dem Verdächtigen. Bild © Polizeipräsidium Frankfurt

Nach hr-Informationen sollen sich der mutmaßliche Täter und sein späteres Opfer vor der Gaststätte gestritten haben. Der 59-Jährige ging dann hinein und setzte sich an einen Tisch in der Gaststätte. Der Täter folgte ihm und gab aus kurzer Distanz vier Schüsse auf den Oberkörper und Kopf seines Kontrahenten ab.

Für den Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Wiederbelebungsversuche seien gescheitert.

Beide Männer kannten sich

Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind unklar. Anwohner berichteten dem hr, dass der mutmaßliche Täter seit einigen Monaten öfter in der Gaststätte war. Er habe dort den 59-Jährigen kennen gelernt.

Aus dem Haus, in dem der Verdächtige wohnt, trugen Einsatzkräfte am Mittag zwei Gewehre heraus, wie eine hr-Reporterin beobachtete. Die Polizei bestätigte den Waffenfund am Nachmittag.

Die Mordkommission ermittelt. Experten der Spurensicherung untersuchten mehrere Stunden lang den Tatort. Polizisten sperrten den Bereich um das Lokal weiträumig ab. Davon betroffen war am Morgen auch eine Schule.