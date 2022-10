Ein 32-Jähriger hat in Frankfurt zwei Menschen attackiert und mit einem scharfen Gegenstand verletzt.

Nach Polizeiangaben griff der Mann am Freitagmorgen vor dem Eingang der Universitätsklinik einen 54 Jahre alten Patienten an und flüchtete anschließend. An einer Straßenbahnhaltestelle verletzte er eine 22-jährige Frau und konnte kurz darauf von der Polizei festgenommen werden.

Beide Opfer wurden nach Angaben der Polizei verletzt, aber nicht lebensbedrohlich. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.