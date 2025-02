Ein offenbar betrunkener Mann hat in Frankfurt-Fechenheim wahllos Passanten angepöbelt und dabei ein Messer in der Hand gehabt.

Veröffentlicht am 01.02.25 um 13:59 Uhr

Die Polizei nahm ihn am Freitagnachmittag fest, als er gerade in einen Friseursalon gehen wollte. Der 47-Jährige leistete dabei Widerstand und spuckte die Beamten an. Verletzt wurde niemand.