Ein Betrunkener hat in der Darmstädter Innenstadt vermutlich Passanten mit dem Messer bedroht.

Veröffentlicht am 18.05.25 um 08:53 Uhr

Mitarbeiter des Zolls, die am Samstagabend Routinekontrollen durchführten, wurden am Samstagabend zum Luisenplatz gerufen und nahmen den Mann fest, wie die Polizei am Sonntag meldete. Dabei leistete er Widerstand. Ein Messer hatte er bei sich.