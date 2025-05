Motorradfahrer nach Sturz am Mainufer in Lebensgefahr

Bei einem Sturz am Untermainkai in Frankfurt ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Veröffentlicht am 26.05.25 um 20:55 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der 53-Jährige am Freitagabend ohne Fremdeinwirkung an einer Grünstreifenbegrenzung zu Fall und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er war offenbar betrunken.