Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Sturz an einer Autobahnausfahrt in Frankfuirt ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor der Mann am Samstag an der A661-Abfahrt Eckenheim die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen die Leitplanke. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.