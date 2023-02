Reizgas in Klassenraum versprüht

An einer berufsbildenden Schule im Frankfurter Nordend hat am Montag ein Schüler in einem Klassenraum Pfefferspray versprüht.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag klagten daraufhin mehrere Schüler über Atemwegsreizungen. Der Schüler und zwei seiner Freunde, die die Tat gefilmt hatten, wurden von der Polizei ihren Eltern übergeben.