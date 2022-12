Toter an U-Bahnstation gefunden

Im U-Bahn-Tunnel an der Station "Heddernheimer Landstraße" in Frankfurt ist am Montagmorgen ein Toter gefunden worden.

Ein U-Bahn-Fahrer habe gegen 9.30 Uhr gemeldet, dass ein lebloser männlicher Körper im Gleisbett liege, teilten die Beamten am Dienstag mit. Derzeit gehe man von einem Unfall aus und suche Zeugen. Mehr war zunächst nicht bekannt.