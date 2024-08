Nachdem am Wochenende rund 500 Liter Wasser in das Deckengewölbe des Frankfurter Doms geflossen sind, gibt es nun Entwarnung. Die Kirche wird wieder für Besucher geöffnet. Die Gefahr durch herabstürzende Putzteile ist laut Stadt gebannt.

Nach der Sperrung des Frankfurter Doms wegen eines Wassereinbruchs in einem hinteren Gewölbe hat die Stadt am Dienstag Entwarnung gegeben: Ab Mittwoch ist der Dom wieder geöffnet.

Dombaumeisterin Julia Lienemeyer und ein Restaurator haben laut der Stadt bei einer Besichtigung festgestellt, dass keine akute Gefahr durch herabstürzende Putzteile mehr besteht. Es sei ausreichend, wenn eine kleine Absperrfläche errichtet und über mehrere Wochen beobachtet werde.

500 Liter Wasser abgepumpt

Das Gebäude war nach dem Wasserschaden am Sonntag zunächst von der Branddirektion gesperrt worden. Die Gottesdienste fanden seitdem in der Kirche St. Leonhard statt. Die Feuerwehr hatte am Wochenende mit über 40 Einsatzkräften zunächst etwa 500 Liter Wasser aus dem Gewölbe abgepumpt und dann die nasse Dämmung beseitigt. Teile des Isoliermaterials in 24 Meter Höhe waren nass geworden.

Der Stadt zufolge läuft die Suche nach der Ursache derzeit noch. Vermutet wird ein verstopftes Fallrohr. Deshalb sollen Fallrohre und Regenrinnen zeitnah gereinigt werden. Die Schadenshöhe ist weiterhin unklar.

Befürchtung, dass die Decke einbricht

Am Sonntag war die Feuerwehr in den Dom gerufen worden, weil es von der Decke des Kirchenschiffs tropfte. Die Feuerwehr stellte fest, dass Wasser durchs Dach eingedrungen und in eine Zwischendecke über dem Kirchenschiff geflossen war.

Zwischenzeitlich gab es die Befürchtung, dass die Zwischendecke durchbricht und dann ins Kirchenschiff fallen könnte. Der Dom blieb vorsichtshalber geschlossen. Die gefährdeten Stellen befanden sich allerdings außerhalb des Bereichs, wo Besucher den Dom betreten.