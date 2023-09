Frau an Fuldaufer in Kassel angegriffen

Ein Unbekannter soll sich am Sonntagabend am Fuldaufer in Kassel vor einer Frau entblößt haben, sie stürzte durch den Angriff am Ufer ins Wasser und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die 26- Jährige hatte zuvor um Hilfe gerufen und flüchtete laut Polizei anschließend. Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend gegen 18 Uhr etwas gesehen haben.