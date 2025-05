Hünfeld: Diebe stehlen teure Felgen

In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe in einem Autohaus in Hünfeld (Fulda) Felgen im Wert von 15.000 Euro gestohlen.

Hinzu kommt nach Polizeiangaben ein Sachschaden von 8.000 Euro. Von drei Fahrzeugen montierten sie die Felgen ab, als sie sich an einem weiteren Auto zu schaffen machten, wurden sie offenbar gestört und flüchteten.