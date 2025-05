Frau bei Brand in Marburg schwer verletzt

Im Marburger Stadtteil Wehrda ist am Samstagabend gegen 22 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten.

Eine Frau kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.