Frau nach Unfall leicht verletzt

Eine Frau ist bei einem Unfall am Samstagabend in Hünstetten (Rheingau-Taunus) leicht verletzt worden. Ein anderer Wagen war in den Gegenverkehr geraten.

Veröffentlicht am 13.04.25 um 12:06 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Sie war mit einem 58-Jährigen zusammengestoßen, der laut Polizei aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten war. Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro.