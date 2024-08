Frau fährt Kind in Offenbach an und flieht

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist am Donnerstag bei einem Unfall in Offenbach leicht verletzt worden.

Veröffentlicht am 26.08.24 um 16:12 Uhr

Nach Polizeiangaben vom Montag übersah eine Frau in einem unbekannten Fahrzeug das Kind beim Abbiegen an einer Ampel und touchierte das Mädchen an der Hand. Danach fuhr das Fahrzeug - möglicherweise ein roter Kabinenroller - weiter.