Eine Frau hat in der Fulda Haschisch im Wert von rund 25.000 Euro entdeckt. Weil sie den Fund zunächst für Müll hielt, hatte sie ihn schon im Abfall entsorgt.

In einem Fluss in Kassel hat eine Frau drei Pakete mit Haschisch gefunden. In den wasserfest umwickelten Päckchen waren insgesamt 2,5 Kilogramm - mit einem Straßenverkaufswert von rund 25.000 Euro. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Frau die Päckchen am vergangenen Sonntag in der Fulda entdeckt, ihn zunächst für Müll gehalten und in den Abfall geworfen.

Erst als sie misstrauisch wurde und sich am Mittwoch ein Bekannter von ihr den Fund genauer ansah, keimte der Verdacht auf. Die pflichtbewusst herbeigerufene Polizei stellte das Rauschmittel sicher. Wie die Päckchen in die Fulda kamen, blieb zunächst offen.

