Frau in Bad Soden-Salmünster wehrt sich mit Reitergerte

Die Polizei hat einen 18-Jährigen in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) gefasst, der eine Reiterin vom Pferd gezerrt und unsittlich berührt haben soll.

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hatte der Tatverdächtige einer 17-Jährigen aufgelauert, die am Sonntag mit ihrem Pferd unterwegs war. Sie hatte sich mit ihrer Reitgerte zur Wehr gesetzt, so dass der Mann flüchtete. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest.