Tochter nach Tod ihrer Mutter in Untersuchungshaft

Verdacht auf Tötungsdelikt in Bensheim

In Bensheim ist eine 56 Jahre alte Frau bei einem Streit ums Leben gekommen. Nun sitzt ihre Tochter in Untersuchungshaft. Sie wird verdächtigt, ihre Mutter erstochen zu haben.

Veröffentlicht am 14.04.25 um 09:57 Uhr

Beamte sichern am Tatort Spuren.

Beamte sichern am Tatort Spuren. Bild © 5vision.news

Die 24-jährige Tochter wurde festgenommen und sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. Zwischen der Tochter und der Mutter soll es am Freitag in Bensheim (Bergstraße) im "häuslichen Umfeld" zu einem Streit gekommen sein.

Audiobeitrag Bild © 5vision.news | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Verdacht auf Erstechung

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt die Tochter, bei dem Streit ihre Mutter mit einem spitzen Gegenstand in den Oberkörper gestochen zu haben. Die Mutter sei an der Verletzung gestorben. Laut Staatsanwaltschaft machte die Tochter eine Aussage, die nun überprüft werde.

Die Staatsanwaltschaft machte am Montag keine genaueren Angaben zu den Todesumständen.