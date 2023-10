Frau in Frankfurt getötet – 17-Jähriger in U-Haft

Festnahme in Bonames

Ein 17-Jähriger wird verdächtigt, eine Frau im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen getötet zu haben. Einen Tag nach seiner Festnahme kam der Jugendliche in Untersuchungshaft.

Einen Tag nach dem Fund einer toten Frau in Frankfurt ist ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen den Jugendlichen sei am Donnerstag Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit.

Die Polizei hatte am Mittwochmorgen in einer Wohnung im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen die 28-jährige Frau tot gefunden. Ein Zeugenhinweis hatte die Beamten zu der Wohnung geführt. Mutmaßlich sei die Frau am Mittwoch getötet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Fahndung führte nach Bonames

Nach ersten Ermittlungen am Tatort habe die Polizei die Fahndung nach einem 17 Jahre alten Tatverdächtigen begonnen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Jugendliche sei dann im Stadtteil Bonames im Frankfurter Norden festgenommen worden.

Weitere Informationen zur Identität des Verdächtigen und des Opfers oder zu einem möglichen Tatmotiv, machten die Behörden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen bislang nicht.