Die Polizei hat in Frankfurt einen 17-jährigen Jugendlichen festgenommen. Er wird verdächtigt, eine 28-jährige Frau im Stadtteil Sachsenhausen getötet zu haben.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, wurde die 28 Jahre alte Frau am Morgen in einer Wohnung im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen tot gefunden. Ein Zeugenhinweis hatte die Beamten zu der Wohnung geführt. Mutmaßlich sei die Frau am Mittwoch getötet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Fahndung führte nach Bonames

Nach ersten Ermittlungen am Tatort habe die Polizei die Fahndung nach einem 17 Jahre alten Tatverdächtigen begonnen. Der Jugendliche sei dann im Stadtteil Bonames im Frankfurter Norden festgenommen worden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Der 17-Jährige soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen kann.