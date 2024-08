Eine Frau in Gersfeld (Fulda) ist auf falsche Bankmitarbeiter reingefallen.

Bereits am Mittwoch riefen die Betrüger bei ihr an und gaben sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die Frau dazu, einen Vorgang in ihrer Online-App zu bestätigen. Den Betrügern gelang es so, eine hohe vierstellige Summe abzubuchen.