Frau in Kassel erpresst und vergewaltigt - Festnahme

Kurzmeldung Frau in Kassel erpresst und vergewaltigt - Festnahme

Die Polizei hat einen jungen Mann in Kassel wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 22-Jährigen in besonders schweren Fällen und der Erpressung festgenommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 23-Jährige nach der Festnahme am Dienstag darauf einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt demnach in Untersuchungshaft.