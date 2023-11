Frau nach Angriff in Mainhausen in U-Haft

Nach einem lebensgefährlichen Angriff auf ihren 21-jährigen Lebensgefährten in Mainhausen (Offenbach) sitzt eine 22-Jährige in Untersuchungshaft.

Dies habe ein Haftrichter angeordnete, meldete die Polizei am Dienstag. Die Frau soll am Sonntag in ihrer Wohnung den Mann mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben. Er musste notoperiert werden. Die Hintergründe der Tat sind unklar.