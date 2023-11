Auf einer Landstraße zwischen Korbach und Lichtenfels (Waldeck-Frankenberg) ist am Donnerstag eine 54 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

Laut Polizei war ein 29-Jähriger mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen der Frau kollidiert. Sie starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der Mann kam nach Worten eines Sprechers mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus.