Frau stirbt nach Unfall mit U-Bahn in Frankfurt

Tödlicher U-Bahn-Unfall in Frankfurt: Eine 64 Jahre alte Frau ist von einer herannahenden Bahn erfasst und mitgeschleift worden. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starb.

Polizisten bei einem Einsatz an der Haltestelle "Hausener Weg" (Symbolbild) Bild © michael_seeboth_hr

Wie die Polizeiam Sonntag mitteilte, lief die 64-jährige Frau gegen 19.30 Uhr am Samstagabend an der oberirdischen Station Hausener Weg zwischen den westlichen Stadtteilen Hausen und Rödelheim vor die herannahende Bahn. Sie überquerte den Fußgängerüberweg bei Rot.

Dabei wurde sie von dem Zug der Linie U7 trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung erfasst und einige Meter mitgeschleift. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Fahrzeug anheben, um die eingeklemmte Frau zu befreien.

Die Frankfurterin wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie am späten Abend ihren schweren Verletzungen erlag. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Oberirdische Gleise unfallträchtig

An der oberirdischen U-Bahnstation Hausener Weg ist es schon häufiger zu Unfällen gekommen. Im Juni 2019 wurde dort ein zehnjähriges Kind von der U-Bahn angefahren. Der Junge starb zweieinhalb Wochen später im Krankenhaus.