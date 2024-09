Frau trifft Einbrecher wieder - Festnahme in Lohfelden

Drei Stunden nachdem sie einen Mann bei einem Einbruchsversuch in ihr Haus in Lohfelden (Kassel) ertappte, hat eine Frau den mutmaßlichen Täter in einem Supermarkt wieder getroffen.

Veröffentlicht am 25.09.24 um 13:49 Uhr









Die von ihr alarmierte Polizei nahm den 27-Jährigen daraufhin vor dem Geschäft fest, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.