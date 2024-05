Frau und Kind in Hanau attackiert

Eine Mutter und ihr Kind in Hanau sind auf offener Straße von zwei Frauen im Alter von 33 und 50 Jahren attackiert worden.

Die 33-Jährige besprühte die 29-Jährige und ihren sechsjährigen Sohn mit einer stinkenden Flüssigkeit. Die 50-Jährige schlug die Frau. Diese fiel und verletzte sich am Kopf, so die Polizei am Freitag zu der Tat vom Donnerstag. Die Täterinnen, die die 29- Jährige wohl kennt, flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.