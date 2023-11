Frau von Hund in Limburg angegriffen

Kurzmeldung Frau von Hund in Limburg angegriffen

Ein Hund hat am Samstag eine 46 Jahre alte Fußgängerin an einem Feldweg in Limburg angegriffen und verletzt.

Sie kam mit Bissverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der unbekannte Besitzer des Hundes hatte den Hund zuvor von der Leine gelassen.