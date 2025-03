Frau wohl von Ex-Freund verprügelt - Ermittlungen in in Mühlheim

Nach einer Prügelattacke auf eine Frau ermittelt die Polizei in Mühlheim (Offenbach) gegen ihren 21 Jahre alten Ex- Freund.

Veröffentlicht am 10.03.25 um 11:21 Uhr

Die Frau habe am Sonntagabend Anzeige gegen den Mann erstattet, teilten die Beamten am Montag mit. Demnach habe er ihr in der Nähe des S-Bahnhofs im Stadtteil Dietesheim mehrfach gegen den Kopf geschlagen und, als sie auf dem Boden lag, auf sie eingetreten.