Freispruch in Indizienprozess in Gießen

Das Landgericht in Gießen hat am Mittwoch in einem Indizienprozess einen 48-Jährigen vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen.

Veröffentlicht am 18.12.24 um 16:49 Uhr









Der Richter erklärte, nicht von der Unschuld des Mannes überzeugt zu sein, man könne ihm die Tat aber nicht "ohne vernünftigen Zweifel" nachweisen. Die Staatsanwaltschaft will den Freispruch anfechten.