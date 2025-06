Hessen am Abend Schock im Flieger, lebenslange Haftstrafe für Folterarzt

Ein in Frankfurt gestartetes Flugzeug muss wegen einer Bombendrohung umkehren, ein syrischer Folterarzt wird zu lebenslanger Haft verurteilt, Frankfurter Taxifahrer kämpfen um ihre Existenz. Das und mehr in Anikke Fischers Blick auf den Tag.

Kennen Sie das, dass in der Kaffeeküche im Büro immer wieder Tassen landen, die von den Kolleginnen und Kollegen zu Hause aussortiert wurden? Das ist zum einen gut, weil das dem unaufhaltsamen Tassenschwund entgegenwirkt. Zum anderen kann das auch manchmal für Aufregung sorgen.

Das musste heute meine Morgenticker- Kollegin Clarice Wolter feststellen, die zwischen aktuellen Nachrichten auch gerne ein Bild ihrer jeweils aktuellen Morgenkaffeetasse einstellt. Heute hat sie zu einer Tasse des Landtags Niedersachsen gegriffen. Wie genau diese es in die hr-Redaktion geschafft hat – unklar.

Niedersachsen lässt grüßen. Bild © hessenschau.de

Offensichtlich hat sich die Tasse im Bundesland geirrt, wie auch Mitgliedern des Hessischen Landtags auffiel. Es dauerte nicht lange, bis Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) in Wiesbaden feierlich eine Tasse des Landtags an hr-Studioleiterin Ute Wellstein überreichte.

Hessen grüßt zurück. Bild © hr

Welche Tasse dürfte für Sie nicht fehlen? Meine Lieblingstasse trägt den Schriftzug "Lausen Gebäudereinigung". Fans der leider mittlerweile eingestellten Kultserie "Tatortreiniger" des Norddeutschen Rundfunks wissen, warum.

Lieber zur Kaffeetasse als zur Flasche hätte übrigens auch dieser Mann greifen sollen. Der angetrunkene 38-Jährige hat es in der Nacht zum Sonntag geschafft, sein Auto in dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Schwanenbrunnen in Hanau zu parken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mit einem ganz anderen Thema, nämlich der heutigen Momentaufnahme, geht es weiter. Zwei Schnecken aus Friedrichsdorf rufen hier offenbar zum Tag des Einschleimens auf.

Das zugewandte Verhalten Friedrichsdorfer Schnecken hat Susanne Noster abgelichtet. Bild © Susanne Noster

Sollten Sie den Abend lieber anders nutzen wollen: Heute Abend tritt eine der derzeit extrem gefragten Sängerinnen anlässlich des Hessentags im Vilco in Bad Vilbel auf: Leony.

Falls Sie eher auf Jazz stehen, auch da gibt’s mit der US-amerikanischen Musikgruppe Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox ein Konzert-Highlight des heutigen Hessentags.

Wem das zu kurzfristig ist – hier gibt es noch eine Übersicht weiterer Hessentags-Hihglights für die nächsten Tage. Der Hessentag in Bad Vilbel dauert noch bis zum 22. Juni. Am ersten Hessentag-Wochenende zählten die Veranstalter rund 300.000 Besucher.

Für diejenigen, die es in die freie Natur zieht, haben wir auch etwas parat: Sieben Ausflugstipps, die den Geldbeutel schonen und trotzdem einen schönen Tagesausflug in Hessen versprechen:

Mühlheimer Klippen und die Seen bei Dietesheim Auf anderem Weg durch den Taunus auf den Großen Feldberg Kaskadenschlucht in der Rhön Leyenbach Wasserfall bei Odersberg Skulpturenpark in Greifenstein Surfen am Treburer Steindamm Urwald-Expedition im Reinhardswald

Und hier jetzt die weiteren Themen des Tages

Syrischer Folterarzt muss lebenslang in Haft

Wegen Folter und Kriegsverbrechen in seiner syrischen Heimat ist am Montag ein Arzt in Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zugleich stellte das Frankfurter Oberlandesgericht die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren in der Praxis so gut wie ausschließt.

Für den syrischen Angeklagten wurde die Unterbringung in Sicherungsverwahrung verhängt. In dem Verfahren wurden dem Arzt zwei Todesfälle und acht Fälle schwerer Folter zur Last gelegt, begangen in den Jahren 2011 und 2012 in Syrien.

Der heute 40-Jährige lebt seit zehn Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet. Zuletzt im nordhessischen Bad Wildungen. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen - Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über die syrische Stadt Homs wiedererkannt.

Videobeitrag Urteil gegen syrischen Folterarzt gefallen I Das Thema vom 16.06.2025 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Bombendrohung: Lufthansa-Maschine muss nach Frankfurt zurückkehren

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde beim Fliegen immer den Start am schlimmsten. Sobald der vorbei ist, fühle ich mich halbwegs sicher.

Ganz anders ist es am Sonntag rund 280 Passagieren einer Lufthansa-Maschine ergangen, die von Frankfurt aus mit dem Ziel Indien gestartet war. Als sich die Lufthansa-Maschine LH752 schon in der Luft befand, ging eine Bombendrohung ein, wie die Bundespolizei am Montag bestätigte. Weil der Flieger wegen der mutmaßlichen Gefahrenlage keine Landeerlaubnis in Indien bekam, musste er nach Frankfurt zurückkehren. Das Flugzeug konnte am Sonntagabend um 18.30 Uhr wohlbehalten am Flughafen Frankfurt landen.

Details dazu, ob danach in dem Flugzeug verdächtige Gegenstände gefunden wurden und weshalb der Flieger nicht unterwegs zwischenlanden durfte, waren weder von der Bundespolizei noch von Fraport erhältlich.

Weitere Themen des Tages

Fast zwei Fünftel aller Freibäder in Deutschland gelten als dringend sanierungsbedürftig. Auch in Hessen müssten zahlreiche Anlagen dringend auf Vordermann gebracht werden. Es gibt da nur ein großes Problem.

Mehrere hundert Taxifahrer haben in Frankfurt mit einer Sternfahrt gegen die Dumpingpreise von Uber & Co. protestiert. Sie forderten strengere Kontrollen durch die Stadt - doch die weist die Kritik zurück.

Die Eissporthalle in Frankfurt stand bei der Darts-Team-WM gleich mehrfach Kopf. Zunächst, als das deutsche Duo um den Rodgauer Martin Schindler gefeiert wurde, obwohl es bitterlich verlor. Danach beim Finale, an dessen Ende die Weltmeister minutenlang heulten.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Israel greift offenbar erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt an . Ein Armee-Sprecher rief die Bewohner Teherans auf, Teile der Stadt zu verlassen. Gleichzeitig meldet die Luftwaffe Erfolge gegen die iranische Flugabwehr.

Die Angriffe im Nahen Osten überschatten auch den heute beginnenden G7-Gipfel . Die Staats- und Regierungschefs drängen auf eine Deeskalation - vieles hängt vom Kurs der USA ab.

Werbung auf WhatsApp: Darüber wurde schon seit langem spekuliert. Nun soll es tatsächlich vorbei sein mit der Werbefreiheit auf dem Messenger. Das bestätigte der Mutterkonzern Meta .

Streaming-Tipp: Abenteuer eines kleinen Pappbechers

Man kann sich ja in alles Mögliche hineinversetzen – ein Pappbecher steht dabei meist ganz hinten auf der Liste. Dass das durchaus humorvoll und abenteuerlich werden kann, zeigt die Arte Animationsserie "Alles Müll: Das Abenteuer eines kleinen Pappbechers" , die Sie hier aufrufen können. Selbstverständlich lässt es sich Pappbecher "Bechi" darin nicht nehmen, eine Revolution anzuzetteln.

Podcast-Tipp: Geldwäsche direkt vor unserer Nase

Wie funktioniert eigentlich Geldwäsche? Auch in Hessen finden sich dazu zahlreiche Beispiele. Etwa in der Mainmetropole – was allerdings nicht zur Nachahmung anregen soll. "Alles, was Geldwäsche braucht, ist hier in Frankfurt vorhanden", weiß die Frankfurter Oberstaatsanwältin Lucia Wülfing, die auf Geldwäsche-Fälle spezialisiert ist.

Am Beispiel eines relativ neuen Frankfurter Stadtquartiers lässt sich gut nachvollziehen, wie Geldwäsche Wohnungen teurer macht. "Gold, Beton, PS – wie Geldwäsche funktioniert" ist eine hr-Produktion und in der ARD-Audiothek abrufbar .

Eins noch ...

ChatGPT gilt ja mittlerweile als Wunderwaffe für quasi alles. Umso mehr habe ich mich über diese Nachricht gefreut. ChatGPT ist im Schachspiel gegen das Uralt-Computersystem Atari 2600 angetreten. Und raten Sie mal, wer haushoch verloren hat .

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend!

Ihre Anikke Fischer (zieht den Hut vor diesem Mann – Link führt zu Instagram)