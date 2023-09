Ein 20-jähriger mutmaßlicher Einbrecher ist in Fritzlar (Schwalm-Eder) von einem Hausbewohner im Keller eingesperrt und von der Polizei festgenommen worden.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der 20-Jährige durch ein Kellerfenster eingestiegen, als er von dem Zeugen entdeckt wurde. Der Beschuldigte steht in Verdacht, für weitere Einbrüche verantwortlich zu sein. Er wurde in ein Gefängnis gebracht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag.