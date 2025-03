Früheres Gewächshaus in Babenhausen abgebrannt

Ein als Brennholzlager genutztes ehemaliges Gewächshaus einer früheren Gärtnerei in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) ist am Samstagabend in Flammen aufgegangen.

Veröffentlicht am 30.03.25 um 07:50 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurde dabei niemand verletzt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.