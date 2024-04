Bei einem Unfall mit einem Auto in Fulda ist ein 19-jähriger Mopedfahrer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag meldete, übersah er am Freitag den entgegenkommenden Wagen einer 23-Jährigen, als er auf dem Weg von der Innenstadt nach Petersberg nach links auf einen Parkplatz einbog. Er kam zu Fall und danach in ein Krankenhaus.