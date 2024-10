Unbekannter flüchtet nach Verfolgungsjagd mit Polizei in Fulda

Ein Autofahrer hat sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch Fulda geliefert. Gemeinsam mit einem weiteren Pkw-Insassen flüchtete er schließlich zu Fuß.

Veröffentlicht am 31.10.24 um 22:35 Uhr

Der Fahrer ignorierte am Donnerstag bei Hosenfeld Anhaltezeichen der Streife und flüchtete in Richtung Fulda. Unter grober Missachtung der Verkehrsvorschriften fuhr das Fahrzeug über den Westring. Dabei kam es zu einer leichten Kollision mit einem der verfolgenden Streifenwagen, wie die Beamten mitteilten. Der Fahrer stellte den Wagen schließlich in einer Straße ab und entkam mit einem weiteren Insassen zu Fuß.