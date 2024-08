Funkenflug war vermutlich die Ursache eines Dachgeschossbrandes in Mühlheim (Offenbach), bei dem ein Schaden von rund 200.000 Euro entstand.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Handwerker am Vortag Flexarbeiten an einem Metallrohr durchgeführt, als ein Funke in das Dachgebälk flog. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.