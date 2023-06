Weil drei Jugendliche am Bahnhof in Herborn (Lahn-Dill) auf den Gleisen Fußball spielten, war am Mittwochabend die Polizei im Einsatz.

Die Beamten suchten den Bereich ergebnislos nach den Jugendlichen ab, die zuvor ein Triebfahrzeugführer gesehen und gemeldet hatte. Durch die Sperrung der Bahnstrecke hatten den Angaben zufolge vier Züge insgesamt 78 Minuten Verspätung.