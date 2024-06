Kurz vor dem Auftakt der Fußball-Europameisterschaft absolviert die ukrainische Nationalmannschaft ein öffentliches Training in Wiesbaden.

Am kommenden Donnerstag (13. Juni) wird das Team in der BRITA-Arena eine Übungseinheit vor Zuschauern absolvieren, teilte die Stadt Wiesbaden am Donnerstag mit. Die Teilnahme der Ukraine an der EM sei ein Zeichen, "das weit über den Sport hinausreicht: Die Ukraine gehört zu Europa", sagte Bundesinnenministerin Faeser (SPD) dazu. Ihr Trainingscamp schlagen die Ukrainer in Taunusstein-Neuhof auf.