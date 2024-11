Fußgänger in Friedberg von Bus erfasst - tot

Nach einem Unfall mit einem Linienbus in Friedberg (Wetterau) ist ein Fußgänger gestorben.

Veröffentlicht am 20.11.24 um 18:34 Uhr

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der Bus am Dienstagmorgen beim Rangieren am Bahnhof gegen den 64-Jährigen gestoßen, der sich hinter dem Bus befand. Ein Zeuge stoppte den Busfahrer. Der 64-Jährige starb später im Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.