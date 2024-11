Fußgängerin stirbt an U-Bahnübergang in Frankfurt

Wieder ist an einem U-Bahnübergang in Frankfurt ein Mensch ums Leben gekommen. Zwischen den Haltestellen Fritz-Tarnow-Straße und Dornbusch überquerte eine Frau die Gleise, als sie von einer einfahrenden U-Bahn erfasst wurde.

Frau stirbt an U-Bahnübergang in Frankfurt

In Frankfurt ist am Mittwochmorgen eine Fußgängerin von einer U-Bahn erfasst worden und ums Leben gekommen.

Die 59-Jährige hatte laut Polizei gegen 9.40 Uhr einen Bahnübergang zwischen den oberirdischen U-Bahn-Stationen Fritz-Tarnow-Straße und Dornbusch überquert.

Polizei berichtet von Suizid

Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, handelt es sich um einen Suizid. Zuvor hatten die Beamten vermutet, dass die Frau die U-Bahn übersehen hatte.

Die Bahn war nach Angaben der Einsatzkräfte stadteinwärts gefahren. Von der Haltestelle verkehren die Linien U1, U2, U3 und U8.

Seelsorger betreuten zwei Zeugen

Notfall-Seelsorger betreuten zwei Menschen, die den Zusammenstoß beobachtet hatten.

Wegen des Einsatzes war die U-Bahn-Strecke zwischen den Haltestellen Dornbusch und Hügelstraße zunächst gesperrt.

Immer wieder sterben Menschen an Übergängen

Immer wieder kommen an oberirdischen U-Bahnübergängen Menschen ums Leben. Erst im Oktober war in Frankfurt an der Station Hausener Weg eine 64 Jahre alte Frau von einer herannahenden Bahn erfasst und mitgeschleift worden. Sie starb später im Krankenhaus.

Anfang des Jahres war ein 34-Jähriger an der Station Frankfurt Dornbusch an einer stehenden Bahn zwischen zwei Waggons geklettert, um schneller auf die andere Seite zu kommen. Er geriet unter die anfahrende Bahn und starb kurz darauf an seinen schweren Verletzungen.