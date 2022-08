In einem Industriegebiet in Fulda ist am Dienstag die Fahrerseite eines Pkws von einem ungesichert auf der Straße abgestellten Gabelstaplers aufgeschlitzt worden.

Wie die Polizei berichtete, hatte sich eine Gabel im Kotflügel des Autos verfangen, als der 62 Jahre alte, von der Sonne geblendete Autofahrer vorbeifahren wollte. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.