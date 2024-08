Gang verwechselt - Unfall in Friedrichsdorf

Weil sie den Gang verwechselte, hat eine 35-Jährige am Dienstagabend einen Pkw in ein Garagentor in Friedrichsdorf (Hochtaunus) geschoben.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wollte sie in der Ostpreußenstraße wenden. Der Schaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.