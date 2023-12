Garagenbrand in Oberaula: 50.000 Euro Schaden

Eine Doppelgarage in Oberaula (Schwalm-Eder) ist am Montagmorgen durch die Entsorgung heißer Asche aus einem Holzofen in Brand geraten.

Verletzt wurde bei dem Feuer nach Polizeiangaben vom Dienstag niemand. Vier Mülltonnen, zwei Fahrzeuge, Werkzeuge, zwei Garagentore und ein Fahrrad wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.