Gaskartusche explodiert? Mann stirbt bei Verpuffung

Vermutlich bei einer Verpuffung ist ein 62 Jahre alter Mann in der Gemeinde Münster bei Darmstadt ums Leben gekommen.

Veröffentlicht am 26.02.25 um 22:09 Uhr

Zeugen alarmierten am Mittwochnachmittag die Feuerwehr, als sie Explosionsgeräusche aus einem Gebäude hörten und Qualm aus dem Fenster dringen sahen. Einsatzkräfte rückten aus und entdeckten in dem Gebäude den 62-jährigen Bewohner. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Explodiert war vermutlich eine Gaskartusche, hieß es von der Feuerwehr. Die 81 Jahre alte Mutter des Mannes musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen zur genauen Ursache übernahm die Kriminalpolizei.