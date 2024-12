Gasleitung in Hammersbach beschädigt

Eine beschädigte Gasleitung hat am Dienstagmorgen für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Hammersbach (Main-Kinzig) im Ortsteil Marköbel gesorgt.

Veröffentlicht am 17.12.24 um 14:36 Uhr

Bei Bauarbeiten wurde ein Rohr beschädigt, wie die Polizei mitteilte. In einem Radius von 50 Metern wurden vorsorglich mehrere Häuser mit etwa insgesamt ein Dutzend Bewohnern geräumt. Fast alle sollen voraussichtlich am Nachmittag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.